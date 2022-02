Bollette, il governo accelera: si lavora a un decreto anti-rincari, ipotesi Cdm già domani

Il governo prepara le mosse contro il caro-bollette. E già domani si va verso un Consiglio dei ministri per varare un nuovo intervento contro il rincaro. Si lavora in queste ore per un'accelerazione, con nuove misure da varare già nella giornata di domani. Secondo quanto si apprende si lavora in queste ore per tentare di portare al più presto il decreto in Consiglio dei ministri. Fonti di Palazzo Chigi non escludono una convocazione già nelle prossime ore. «Bisogna portare in Cdm domani una manovra tra i 5 e 7 miliardi per mitigare il costo delle bollette», ha proposto il segretario della Lega Matteo Salvini, ospite di Rtl 102.5. Per Di Maio «il Movimento 5 Stelle ha già chiesto di intervenire subito per stanziare risorse utili a bloccare gli aumenti in bolletta. Sono priorità di una nazione che sta dimostrando di poter ripartire alla grande. Per questo, nel prossimo Consiglio dei Ministri, è necessario affrontare concretamente il tema».

Famiglie e imprese, già in difficoltà a causa della crisi economica, subiranno l'ennesima stangata dovuta al rincaro di luce e gas. Il governo, incapace e senza alcuna strategia, continua a non fare nulla. pic.twitter.com/C4PkCVJJg8 — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) February 14, 2022

«È un'urgenza e il governo è al lavoro per calmierare il costo dell'energia che sta diventando strutturale. Aumenteremo i sostegni immediati e lavoriamo sull'offerta dell'energia a basso costo, come le rinnovabili», ha detto la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti a SkyTg 24.