Bollette, con i vincoli al prezzo del metano un risparmio di mille euro a famiglia

Battaglia vinta per l’Italia. Almeno per ora. La Commissione Ue tratterà con tutti i Paesi la fattibilità di un tetto al prezzo del gas. Il nostro Paese lo chiedeva da mesi, È la strada per dare un taglio secco alle bollette di oggi che, nonostante il calo del gas prezzi, scontano ancora quattro volte quelli dei tempi normali. Fissare un prezzo pari alla metà di quello attuale di mercato (ieri il gas ad Amsterdam è stato fotografato a 94 euro...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati