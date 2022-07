Uil, Bombardieri a difesa dei lavoratori: «Chiediamo interventi concreti sui salari»

Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil, rispondendo alle domande dei cronisti a margine del congresso regionale si è esposto a difesa dei lavoratori e delle sempre più in aumento condizioni di precarietà a cui sono sottoposti.

«Il decreto taglia bollette aiuterà poco le famiglie, servono interventi strutturali. -dice Bombardieri-Noi continuiamo a chiedere un intervento che permetta di aumentare in modo definitivo e strutturale il potere reale d'acquisto dei salari e delle pensioni ma avremmo bisogno di fatti concreti. -continua il leader del sindacato- Sentiamo parlare il governo, la politica, i partiti, di scelte, di patti, di proposte eppure sarebbe ora che si pensasse ai lavoratori e alle lavoratrici, ai pensionati e che il governo, a cominciare dal presidente Draghi, convocasse le parti sociali e decidesse. Oggi aumenta l'inflazione, aumentano i lavoratori e le lavoratrici a tempo determinato, dalla politica abbiamo solo risposte su giornali e confronti e chiacchiere. E vorremmo chiedere al governo -conclude- che facesse qualche controllo e ci spiegasse se c'è qualcuno che fa speculazioni. Possibile che in questo paese non si riesca mai a colpire chi fa una speculazione sull'aumento dei costi?».