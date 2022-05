Bonus 200 euro e pensioni, a luglio quattordicesima più ricca: ma c'è il tetto del reddito

Arriverà a luglio insieme con la quattordicesima per i pensionati. Il bonus di 200 euro una tantum, previsto dal decreto aiuti del 5 maggio scorso dal governo, per i pensionati verrà erogato automaticamente dall’Inps. Come per tutte le altre categorie (dipendenti, autonomi, colf, disoccupati, cassintegrati a zero ore, percettori del reddito di cittadinanza) che riceveranno l’una tantum prevista dal governo per dare un sollievo contro il caro...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati