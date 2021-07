Bollette acqua, luce e gas: nuove regole per gli sconti automatici in bolletta (fino a 177 euro)

Dallo scorso 1° luglio sono disponibili i nuovi sconti statali per coprire parte delle bollette di acqua, gas e luce. Nuovi perché al contrario delle vecchie regole, più complesse, oggi ottenere questi bonus è molto più semplice. Si tratta di agevolazioni fino a 177 euro, particolarmente utili in un momento come questo, in cui i prezzi si sono impennati con rincari anche a due cifre. Restano, però, dei paletti, il più importante dei quali è...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati