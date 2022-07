Bonus caldo, ecco come richiedere lo sconto su condizionatori, zanzariere e tende da sole

Cambiare il vecchio condizionatore non è solo una scelta di comodità e di efficienza. Può essere una buona via per spingere sui risparmi in tempi di crisi del gas e dell’elettricità. Dunque perché non puntare su un nuovo condizionatore di ultima generazione per l’efficientamento energetico o su una pompa di calore, sfruttando anche i bonus ancora in campo. Le nuove pompe di calore oltre a rinfrescare nei mesi estivi, infatti, sono capaci anche di riscaldare consentendo di ridurre i consumi di gas. Gli incentivi sono confermati poi anche per tende da sole e zanzariere, un’altra difesa indispensabile nei mesi estivi. Ecco come accedere agli sconti.

CONDIZIONATORI E DINTORNI

È prevista una detrazione del 50% per l’acquisto di un climatizzatore di classe almeno A+ e si può ottenere contestualmente alla alla ristrutturazione della casa (bonus ristrutturazioni). Purché l’intervento sia iniziato a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici. In questo caso il tetto per il 2022 è di 10 mila euro: su questa cifra va calcolata la detrazione del 50%, che verrà ripartita in 10 quote annuali di pari importo a rimborso Irpef. Se invece si sta usufruendo dell’ecobonus per lavori di riqualificazione energetica, lo sconto cresce fino al 65% per coloro che acquistano un nuovo condizionatore a pompa di calore ad alta efficienza energetica per sostituirne uno di classe inferiore. In questo caso l’importo massimo di spesa detraibile è di 46.154 euro, da dividere in 10 quote annuali di pari importo.

TENDE DA SOLE

Il bonus tende da sole è arrivato con il decreto interministeriale del 6 agosto 2020, introdotto in piena emergenza sanitaria, con l’intento di dare impulso al settore. Ma è stato confermato anche per quest’anno con la legge di Bilancio 2022. Entro la fine di questo anno, dunque, è prevista la detrazione del 50% delle spese sostenute per l’acquisto e la messa in posa di schermature solari o chiusure tecniche mobili oscuranti. L’incentivo è riconosciuto ai contribuenti che sostengono le spese di riqualificazione energetica e sono proprietari di singole unità immobiliari residenziali (la domanda può essere fatta anche dal coniuge e dai parenti entro il terzo grado) o di parti comuni di edifici residenziali (condomini). In questo caso, il limite di spesa è di 60.000 euro. Per avere i 30 mila euro massimi di sconto si può scegliere tra: la detrazione Irpef scaglionata in 10 annualità e lo sconto diretto in fattura con cessione del credito d’imposta per il bonus.

ZANZARIERE

Anche l’acquisto di zanzariere può rientrare nell’Ecobonus al 50%, a patto che le zanzariere siano fornite di determinati requisiti tecnici, come ad esempio la funzione di schermatura solare e la marcatura CE, rispettare le indicazioni di trasmittanza termica U e avere un valore Gtot superiore a 0,35. Non solo. Devono essere nuove installazioni (quindi no a sostituzioni o riparazioni) e devono essere montate in maniera fissa su finestre e porte a vetri. Questo vuol dire che sono escluse quindi quelle mobili o magnetiche. Il limite massimo di spesa detraibile è di 60 mila euro, come per le tende da sole.