Bonus edilizi, accordo tra Intesa Sanpaolo e l'azienda napoletana Ludoil Energy

Il contratto siglato con Ludoil Energy risponde alla logica di riavviare progressivamente il mercato della cessione dei crediti: l'obiettivo della banca è continuare a coinvolgere un cospicuo numero di imprese per ampliare la propria capacità fiscale, oggi satura. Esse, infatti, sono la controparte essenziale e decisiva per dare impulso al mercato delle ricessioni in una prospettiva di rilancio e ampliamento dell'attività. Grazie all'accordo con Ludoil Energy, Intesa Sanpaolo continuerà a dare riscontro ai propri clienti che sono in «attesa di poter cedere i loro crediti, assicurando gli adempimenti normativi e mantenendo la rigorosa attenzione nella verifica documentale condotta sinora», spiega una nota.

Intesa Sanpaolo, attraverso un efficace sistema di controlli monitorato dal partner Deloitte su una piattaforma online, ha acquisito 12 miliardi di crediti fiscali a fronte di domande pervenute per oltre 30 miliardi. «Grazie all'importante accordo con Ludoil Energy continuiamo a dare attuazione al meccanismo di ricessione dei crediti fiscali per il Superbonus e altri bonus edilizi», afferma Giuseppe Nargi, direttore regionale Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo. «È la seconda operazione - aggiunge - che finalizziamo in Campania e auspichiamo che seguano presto nuove iniziative con altre imprese del territorio, che possono cogliere un vantaggio fiscale significativo e, al tempo stesso, contribuire a riattivare gli interventi legati ai bonus edilizi». «L'accordo con Intesa Sanpaolo evidenzia l'approccio sistemico che continua ad avere il nostro gruppo, da sempre attento alle tematiche Esg», sostiene Francesco Guarnera di Ludoil Energy.