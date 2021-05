Bonus in arrivo per i genitori separati. Nel decreto Sotegni appena approvato dal Senato - e che ora dovrà passare dalla Camera per il via libera finale - viene creato un fondo per aiutare i genitori separati o divorziati in difficoltà economiche causa del Covid. E' previsto un assegno che può arrivare fino a un massimo di 800 euro al mese.

