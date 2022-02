Bonus infissi, ecco tutte le possibilità per sostituirli con lo sconto. Dal 110% al 50%, le detrazioni

Infissi, confermato anche per il 2022 il bonus per la sostituzione delle vecchie finestre. Sarà possibile richiedere uno sconto sulle sostituzione dei vecchi infissi con tre modalità diverse. Si potrà accedere al superbonus, che consente una detrazione del 110% della spesa, all'ecobonus, con uno sconto del 65%, e al bonus ristrutturazioni che dà diritto a una agevolazione del 50% sulla spesa per i lavori.

