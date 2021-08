Rimborso Irpef lavoratori: ad agosto fino a 1.880 euro in busta paga

Bonus in busta ad agosto paga fino a 1.880 euro per alcuni lavoratori. Si tratta del rimborso Irpef: detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (l'Irpef, appunto), il cui valore dipende anche dal tipo di contratto di lavoro.

Nel dettaglio, come sostituto di imposta, è direttamente il datore di lavoro che applica in busta paga le detrazioni per i redditi da lavoro dipendente.

