Bonus monopattini e bici: a chi è riservato l'incentivo fino a 750 euro e come fare domanda

Finalmente ci sono le regole per poter usufruire del bonus bici e monopattini. Lo scorso 29 ottobre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero dell’Economia .guidato da Daniele Franco. con le regole attuative per lo sconto fino a 750 euro. Ad essere coinvolti sono coloro che hanno realizzato l'acquisto di uno di questi mezzi alla fine del 2020, secondo quanto previsto dall'allora decreto Rilancio di più di un anno fa....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati