Bonus Pc 2021, ancora metà dei fondi a disposizione ma non in tutte le Regioni: come richiedere il voucher da 500 euro

Per ora c’è ancora capienza, salvo in Lombardia dove i fondi a disposizione sono finiti. E tutti i principali gestori di telefonia offrono pacchetti per usufruire dell’agevolazione: stiamo parlando del voucher famiglie di 500 euro per l’accesso a internet, comunemente chiamato “bonus pc”. È un’agevolazione pensata per i nuclei familiari con Isee fino a 20.000 euro che non hanno ancora la connessione internet veloce. Un handicap non da poco,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati