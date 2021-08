Bonus casa under 36: dalla copertura del mutuo all'80% agli sgravi fiscali, i vantaggi e i paletti

Stop all'imposta di registro e a quelle catastali e ipotecarie, ma soprattutto garanzia all'80% sul mutuo. Lo prevede il contributo per la prima casa approvato con il Decreto Sostegni bis alla fine di luglio e valido fino a giugno 2022. Il cosiddetto "bonus Draghi", dedicato a tutti i giovani under 36, con agevolazioni sostanziose, ma anche diversi paletti, sta già avendo molte adesioni in tutta Italia. L'obiettivo è stimolare il settore...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati