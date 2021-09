Bonus terme, ecco come "prenotarsi" per primi: 200 euro di sconto senza Isee

Un modulo per rimanere aggiornati e "prenotare" subito il bonus terme, non appena sarà disponibile (probabilmente nella seconda metà di ottobre, secondo fonti de il Ministero dello Sviluppo economico). È l'iniziativa di Federterme, che sul proprio sito offre un form dove iscriversi, mettere i propri dati e ricevere subito e gratuitamente, via mail o sms, tutte le informazioni aggiornate sul contributo fino a 200 euro. Il procedimento è ancora in via di definizione, ma l'associazione di categoria degli stabilimenti termali spiega a Il Messaggero che, diversamente da come era trapelato nei mesi scorsi, saranno i cittadini a richiedere il bonus su una piattaforma di Invitalia ancora non disponibile. A questo punto potranno prenotarsi con il ticket che ottengono presso una delle strutture accreditate. Saranno quest'ultime, infine, ad applicare lo sconto e a chiedere successivamente il rimborso allo Stato. Ma le risorse sono ad esaurimento (in campo ci sono 53 milioni) e quindi le domande che si possono accogliere saranno circa 250mila. Questo significa che i voucher potrebbero esaurirsi in breve tempo e ovviamente chi arriva prima avrà sicuramente diritto allo sconto, mentre chi ritarda potrebbe rimanere fuori.

APPROFONDIMENTI LA GUIDA Bonus affitti, idrico, Terme, assegno figli: calendario... GLI AIUTI Bonus affitti, un mese in più per richiedere il contributo a... LA GUIDA Bonus bebé e assegni di maternità estesi agli stranieri...

Bonus affitti, idrico, Terme, assegno figli: calendario d'autunno, sconti fino a 1.200 euro

Bonus terme: come ottenerlo "subito"

Il contributo consiste in uno sconto del 100% sul prezzo d'acquisto dei servizi termali, fino a un massimo di 200 euro. Il bonus si rivolge a tutti i cittadini con più di 18 anni e residenti in Italia, senza limiti di Isee e senza paletti legati al nucleo familiare. La procedura di ottenimento sarà gestita da Invitalia e varrà solo per servizi termali presso gli enti accreditati. In ogni caso Federterme continuerà a fornire supporto informativo agli utenti sul suo sito.

Bonus terme, slitta l'entrata in vigore del contributo da 200 euro senza Isee

I centri termali non devono essere a carico del servizio sanitario nazionale o altri enti pubblici e non devono usufruire di ulteriori benefici già riconosciuti all’utente. Sarà possibile cumulare al bonus le detrazioni fiscali riconosciute sui costi non coperti.

A ogni richiedente sarà attribuito un unico buono, non cedibile. Chi è interessato ad ottenere il bonus dovrà effettuare la richiesta tramite Invitalia e poi la prenotazione presso l’ente termale accreditato, che farà lo sconto e, sulla base di tutte le richieste che arriveranno, dovrà inviare l'informazione allo stesso portale telematico, accedendo tramite Spid. Quindi sarà rilasciato un documento di avvenuta prenotazione, che le terme invieranno al cliente.

L'attesa per la lista degli stabilimenti

Dopo la prenotazione ci saranno 60 giorni di tempo per usufruire del servizio, altrimenti l’agevolazione decade. L’ente termale dovrà accedere al portale di Invitalia, selezionare la prenotazione e inserire la data di avvio dei servizi. Non oltre 45 giorni dopo, previa emissione di fattura, sarà possibile richiedere il rimborso del buono già fruito dall'utente.

Per farlo si dovrà allegare il documento di spesa, con il codice univoco della prenotazione, e le dichiarazioni sul rispetto della privacy. Invitalia avrà quindi 30 giorni per erogare il rimborso, inviato direttamente sul conto corrente dell'ente termale, fornito in fase di accreditamento. In caso di controlli i tempi potrebbero essere più lunghi.

Bonus terme 2021: ecco come richiederlo e a quanto ammonta

Intanto cresce l'attesa per sapere quali saranno gli stabilimenti prescelti. Con un avviso pubblicato sui siti del Mise e di Invitalia a fine mese o all'inizio del prossimo dovrebbe essere data notizia dell'elenco degli impianti e dell'apertura delle prenotazioni, tramite un portale della stessa Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa.