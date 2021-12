Bonus tv, altri fondi per il nuovo digitale terrestre, decoder e rottamazione in arrivo. Come ottenerlo

I bonus rottamazione e decoder tv stanno per tornare. Con l'ultimo maxi-emendamento alla legge di Bilancio 2022 il governo Draghi prevede un rifinanziamento del contributo per sostituire i televisori di vecchia generazione o comprare i decoder per adeguarsi alla trasformazione in atto del digitale terrestre. Si tratta di un cambiamento radicale, che da qui al 2023 coinvolgerà sempre più reti e porterà al definitivo cambio di codifica, fino...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati