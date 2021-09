Bonus tv rottamazione, boom di acquisti, ma il contributo è «fino a esaurimento fondi» Come funziona

Dopo una settimana è già boom di acquisti. Da quando è entrato in vigore il bonus rottamazione tv, con uno sconto fino a 100 euro, senza limiti di Isee, per smaltire la vecchia televisione e comprarne una di nuova generazione, le vendite degli apparecchi, in Italia, sono più che raddoppiate rispetto allo stesso periodo del 2020. Contribuisce sicuramente anche l'inizio del campionato di Serie A. Con l'acquisizione da parte di Dazn dei diritti...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati