Bonus una tantum per lavoratori e imprese del terziario, ecco i bandi

L’EbiTer Campania (Ente Bilaterale del Terziario – composto da Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil), nell’ambito della sua attività di rafforzamento del welfare territoriale, stanzia 120mila euro per lavoratori e imprese campane che operano nel Terziario. Le misure, deliberate dal Consiglio direttivo dell’Ente, hanno l’obiettivo di attenuare le conseguenze economiche dell’emergenza Covid sia per i lavoratori che per le...

