Bonus vacanze, ok pacchetti turistici, ma non per tutti: a quanto ammonta e dove si può utilizzare

Si allarga il bonus vacanze, il contributo che prevede sconti fino a 500 euro per il soggiorno in hotel, agriturismi o altre strutture turistiche. Un emendamento al decreto Sostegni bis, in via di approvazione alla Camera (prima dell'ok definitivo in Senato entro il 24 luglio), lo ha esteso ai pacchetti turistici. Ma, attenzione, il bonus non è stato prorogato per il 2021: questo significa che quest'anno potrà sfruttarlo solo chi lo aveva...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati