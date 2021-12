Bonus vacanze addio, domani scade il termine per usufruire dell'agevolazione: in dote lascia 300 milioni

Stop al bonus vacanze. L’agevolazione flop della gestione Conte, tra i bonus più deboli messi in pista durante la pandemia, almeno a giudicare dai numeri registrati fin qui, è ai titoli di coda: lo sconto di Stato sulle vacanze in Italia durante il Covid lascia in eredità un tesoretto stimato attorno ai 300 milioni di euro. Un tesoretto che fa gola ora agli operatori del settore, che stanno in questi giorni pagando a caro prezzo la crisi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati