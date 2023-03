Credit Suisse precipita dopo il no dei sauditi al salvataggio: Borse in caduta libera. Milano chiude a -4,6%, bruciati 27 miliardi

Credit Suisse crolla in Borsa (-22%) e manda i listini europei in caduta libera con lo stoxx 600, l'indice che raccoglie le principali società quotate, in calo del 2,7%. Il principale azionista di Credit Suisse, Saudi National Bank ha escluso la possibilità di fornire supporto finanziario in caso ulteriori richieste di liquità.

Milano chiude a -4,6%, bruciati 27 miliardi

Crédit Suisse, certificati sull'insolvenza verso quota mille

Ancora una seduta da dimenticare per il Ftse Mib, messo al tappeto - così come il resto delle Borse europee - dal tracollo di Credit Suisse. Ad incidere l'indisponibilità degli azionisti sauditi ad una nuova iniezione di liquidità in caso di ulteriori richieste. L'indice delle blue chip, su cui il comparto bancario ha un certo peso, lascia su terreno in chiusura il 4,61% a 25.565 punti bruciando oltre 27 miliardi in termini di capitalizzazione.

I certificati di assicurazione sull'insolvenza (credit default swap) di Credit Suisse si stanno avvicinando alla soglia critica dei mille punti, che indica un serio pericolo per la continuità aziendale del gruppo. In particolare i certificati a un anno si sono portati ieri a 835,9 punti base, secondo la piattaforma Cmaq, sui massimi di sempre, e valgono 18 volte gli analoghi titoli derivati della rivale Ubs e circa 9 volte quelli di Deutsche Bank.

Bce chiede alle banche la loro esposizione

La Bce sta chiedendo alle banche di tutta Europa di comunicare la loro esposizione nei confronti di Credit Suisse, nella bufera in Borsa dopo che il principale azionista, la banca nazionale saudita, ha escluso ulteriore supporto. Lo riferiscono diverse fonti a conferma delle voci circolate sui media. La richiesta riguarda anche gli istituti italiani sotto la vigilanza di Francoforte.

Credit Suisse chiede sostengo a Banca centrale svizzera

Credit Suisse chiede alla banca centrale svizzera di manifestarle sostegno pubblicamente dopo il crollo delle sue azioni. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti, secondo le quali Credit Suisse avrebbe avanzato una richiesta analoga alla Finma, altra autorità svizzera.