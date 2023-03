Il nuovo Btp Italia indicizzato all’inflazione renderà almeno il 2%. La nuova emissione in arrivo il 6 marzo, la diciannovesima del Tesoro, avrà dunque un tasso di interesse minimo garantito più generoso rispetto a quello dell’ultimo collocamento dello scorso novembre, il Btp Italia con scadenza 22 novembre 2028 e cedola dell’1,6%. Una conferma della strategia del governo di avvicinare sempre più risparmiatori ai titoli governativi italiani in un contesto di tassi in salita ma di inflazione che rallenta, grazie alla frenata dell’energia, ma resta alta (9,2% a gennaio su base annua).

LE CONDIZIONI

La cedola definitiva, spiega un comunicato del Ministero dell’Economia, sarà stabilita all’apertura della quarta giornata di emissione, ovvero nella mattinata di giovedì 9 marzo, e potrà essere confermata o rivista al rialzo rispetto a quella comunicata. Come detto, il titolo è indicizzato al tasso di inflazione (all’indice Foi per le famiglie di operai e impiegati, calcolato al netto dei tabacchi), con cedole corrisposte ogni sei mesi insieme alla rivalutazione del capitale per effetto dell’inflazione dello stesso semestre. La durata questa volta è più breve: si passa dagli 8 e 6 anni delle due edizioni di Btp Italia del 2022, a 5 anni.

LE FASI

Ma come nelle precedenti emissioni le fasi di collocamento saranno due. La prima, dedicata ai risparmiatori individuali, si svolgerà dal 6 marzo fino a mercoledì 8 marzo, salvo chiusura anticipata. L’investimento non è vincolato nel tempo, ma per coloro che sottoscriveranno il titolo in questa fase e lo deterranno fino alla scadenza del 14 marzo 2028, oltre alla rivalutazione legata all’inflazione, è previsto un premio fedeltà pari allo 0,8% del capitale investito. Per la sottoscrizione, oltre a recarsi in banca o all’ufficio postale, è possibile anche l’acquisto online mediante il proprio home-banking (di norma con funzione di trading abilitata). E ancora, il taglio minimo acquistabile è di mille euro. La seconda fase, tradizionalmente dedicata agli investitori istituzionali, avrà invece luogo nella giornata di giovedì 9 marzo dalle 10 alle 12.