Btp Valore da record storico: raccolti 18,14 milardi grazie a 654.675 contratti dal 5 giugno. Quanto renderà

Btp Valore da record. Nell'ultimo giorno sono stati raccolti 1,12 miliardi per 44.548 contratti. Sommando le sottoscrizioni dell'ultimo giorno ai 17,02 raccolti nei quattro giorni precedenti si arriva alla somma complessiva di 18,14 miliardi di euro.

Il ministero dell'Economia e delle finanze comunica che si è concluso, con un importo complessivo raccolto pari a 18.191,090 milioni di euro, il collocamento della prima emissione del Btp Valore iniziata lo scorso 5 giugno. Si tratta - spiega il Mef - del risultato più elevato di sempre in termini di valore sottoscritto, ma anche per numero di contratti registrati, 654.675, in un singolo collocamento di titolo di Stato per i piccoli risparmiatori (retail), a cui è esclusivamente rivolto il Btp Valore.

Il titolo, che ha data di godimento 13 giugno 2023 e scadenza 13 giugno 2027, - spiega il Mef - presenta tassi annuali definitivi pari al 3,25% per il primo e il secondo anno e al 4,00% per il terzo e quarto anno.