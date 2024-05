Btp Valore, sottoscrizioni a quota 6,56 miliardi. Risultato finale, cedole e premio finale: cosa c'è da sapere

Il collocamento del Btp Valore procede spedito. La seconda giornata ha visto sottoscrizioni per 2,86 miliardi di euro, che portano a 6,56 miliardi il totale raccolto dalla quarta edizione del titolo destinato ai piccoli risparmiatori.

I contratti della seconda giornata sono pari a 99.126 che portano a 220.672 il valore complessivo dei due giorni di collocamento.

La quarta emissione

L'emissione, con scadenza maggiore 2030, avrà tassi minimi garantiti al 3,35% per i primi tre anni e 3,90% per i restanti tre.

Qualcosa di più sul primo triennio rispetto all'emissione dello scorso febbraio (era 3,25%), qualcosa di meno sui restanti tre anni (era 4%).

Cedole e premio finale

Il Btp Valore prevede cedole nominali pagate trimestralmente e una scadenza di 6 anni con un premio finale extra pari allo 0,8% del capitale investito. Gli operatori di mercato indicano in 10-11 miliardi di euro un range possibile per l'ammontare finale, che porterebbe il totale fin qui raccolto con il Btp Valore, nelle quattro emissioni di giugno 2023, ottobre 2023, febbraio 2024 e maggio 2024, in almeno 63 miliardi.

I risultati

Il risultato finale lo si conoscerà al termine del collocamento, alle 13 di venerdì 10 maggio, salvo chiusura anticipata. Al termine del collocamento verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell'emissione. Il Btp Valore potrà essere acquistato facilmente dai risparmiatori attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi alla banca o all'ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente e il conto deposito titoli. Il 9 maggio, inoltre, il Tesoro offrirà in asta Btp con diverse scadenze, dai 3 ai 50 anni, per un importo massimo complessivo di 9,2 miliardi di euro.