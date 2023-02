Trasporti, ecco il bonus patenti per autisti dai 18 ai 35 anni: voucher fino a 2500 euro fino al 2026

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) ha reso attiva, a partire dalle ore 12.00 del 13 febbraio 2023, la piattaforma online per richiedere il "Bonus patenti giovani autotrasportatori". Quest'ultima era già operativa dallo scorso 6 febbraio per le scuole guida.

I fondi del ministero sono destinati a giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni che abbiano intenzione di conseguire la patente o le abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati alle attività di autotrasporto di persone o merci.

I voucher erogati dal ministero possono essere utilizzati - fino al 31 dicembre 2026 - per coprire le spese necessarie al conseguimento dei permessi di guida C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E presso tutte le autoscuole aderenti all'iniziativa sul territorio nazionale.

Il buono deve essere attivato dall'autoscuola accreditata sulla piattaforma entro 60 giorni dalla sua emissione. Trascorso questo termine, il bonus viene annullato, ma è comunque possibile richiederne un altro fino ad esaurimento delle risorse stanziate.

Per richiedere il bonus occorre registrarsi alla piattaforma utilizzando le credenziali di identità digitale SPID, la Carta di identità elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Buono patenti giovani autisti per l’autotrasporto: ecco le cifre

La misura di aiuti statali è stata istituita attraverso il decreto-legge del 10 settembre 2021 e ha messo a disposizione degli aspiranti autisti un fondo di 3,7 milioni di euro per il 2022 e di 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

In particolare, il fondo statale è in grado di fornire per ogni richiedente un sussidio economico pari all’80% della spesa sostenuta per il conseguimento del permesso di guida desiderato, o comunque di importo non superiore a 2.500 euro.