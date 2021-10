Arredamenti; Camillo Home: dall’e-commerce al negozio fisico

Carillo Home è il family brand della Angelo Carillo & C. S.p.A, azienda che ha cominciato la sua strada circa sessanta anni fa dal commercio di tessile e arredo casa, posizionandosi in poco tempo fra le aziende principali del settore in Italia, raggiungendo nel 2020 un fatturato di quasi 29 milioni di euro, in crescita sul 2019 del 11%. Con Carillo Home l’azienda va incontro sempre più alle esigenze del mercato, concentrando i suoi investimenti su un progetto innovativo e trasversale, che abbraccia due tipologie, online e offline, in un solo spazio, il phygital: punto vendita monomarca e shop online.

Dal 2020 il progetto Carillo Home ha continuato la sua evoluzione, avviata con lo shop online, con l’apertura di 23 corner espositivi su tutto il territorio nazionale, puntando a raggiungere quota 45 entro i prossimi due anni e due punti vendita a Genova e Milano, destinati a diventare 15 entro il 2023. L’omnicanalità è un carattere distintivo del marchio-insegna Carillo Home, che punta a garantire un’esperienza sensoriale per il cliente a 360°. Dallo spazio fisico del negozio “intelligente” è infatti possibile passare facilmente a quello virtuale, grazie ai table touch, che consentono di sfogliare il catalogo, visionare i prodotti non presenti in negozio, acquistarli sul posto, ritirarli in magazzino o riceverli direttamente a casa con pochi click. Lo stesso spazio è suddiviso in mood diversi, che giocano con elementi semplici e naturali come il ferro o il legno degli scaffali, perfettamente in linea con i valori aziendali di ecosostenibilità e responsabilità verso l’ambiente.

Negli store Carillo Home sono presenti i tre brand di proprietà della famiglia, Riviera, Reevèr e Linea Oro, una vasta gamma di prodotti tessili, dalla biancheria letto e bagno ai tendaggi, fino ai tessuti per la tavola e la cucina. I marchi dell’offerta Carillo Home si caratterizzano per uno specifico e differente posizionamento in termini di stile, fascia di prezzo, target di riferimento, standard qualitativo e ricerca stilistica, cura nella selezione delle materie prime e tecnologie produttive all’avanguardia, tutte caratteristiche che accomunano e caratterizzano ogni singolo prodotto.