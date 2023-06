Campania, nel 2022 sale il reddito: prima regione del Mezzogiorno

L’economia campana registra nel 2022 una crescita del 3,7%, in linea con il dato medio nazionale (+3,9%), performance migliore tra le regioni del Sud. Anche in termini di reddito disponibile per abitante l’incremento osservato nel 2022 in Campania (+6,8%) è in linea a quello medio nazionale (+7,0%). Il livello rimane decisamente modesto, pari a 15.992 euro per famiglia, superiore solo a quello osservato in Calabria e inferiore di quasi 5.700 euro rispetto alla media Italia.

Lo si rileva dai dati dell'Osservatorio Findomestic.

In Campania tutte le province mostrano buoni tassi di crescita in linea o superiori alla media del Mezzogiorno, ad eccezione della performance più debole di Salerno (+5,3%).

Nonostante ciò, il livello dei redditi provinciali si mantiene in una posizione particolarmente sfavorevole nel panorama nazionale.

Caserta si conferma come la provincia con i redditi per abitante minori, pari a 14.299 euro, al 105esimo posto nella graduatoria delle 107 province italiane. Il reddito per abitante più elevato è a Salerno (17.010 euro), unica provincia a superare la media del Mezzogiorno. Il capoluogo di regione, con 16.298 euro, è abbastanza allineato con la media delle regioni di Sud (16.608) e occupa l’83esimo posto nella graduatoria di tutte le province italiane

Nel 2022 sono stati spesi in beni durevoli 4,2 miliardi di euro (settimi in Italia), il 2,8% in meno rispetto al 2021: una flessione in linea con il dato nazionale (-2,7%) ed inferiore alla media delle altre regioni del Mezzogiorno (-3,7%). Tuttavia, come rileva l’Osservatorio dei Consumi Findomestic, realizzato in collaborazione con Prometeia e giunto alla ventinovesima edizione, la Campania è all’ultimo posto fra le regioni italiane quanto a spesa media per famiglia: 1.993 euro, ben 665 euro in meno rispetto al dato del Paese.

«Rispetto al panorama nazionale, in Campania abbiamo rilevato un calo più contenuto della spesa nei comparti delle auto nuove (-9,3% vs -11,2%), dell’elettronica di consumo (- 8,5% vs -14,4%) e dell’information technology (-5,6% vs -8,2%), mentre la flessione registrata nel segmento delle auto usate supera di oltre 2 p.p. il dato italiano (-6,3%, vs -4,1%)» commenta Claudio Bardazzi, responsabile dell’Osservatorio Findomestic. «Crescono invece, sia pure sotto la media del Paese, i livelli di spesa destinata agli altri comparti, con i motoveicoli che aumentano del 3,5% (vs +4,4%), i mobili del 3% (vs +5,1%), la telefonia del 2,5% (vs +3,8%) e gli elettrodomestici di appena lo 0,6% (vs +2,5%)».

NAPOLI. In provincia di Napoli, nel 2022, il reddito pro capite ha raggiunto quota 16.298 euro (+6,8%). L’Osservatorio Findomestic rileva che lo scorso anno sono stati spesi in beni durevoli 2 miliardi e 228 milioni (-1,8%), un valore che colloca la provincia al quarto posto in Italia, alle spalle di Roma, Milano e Torino.

SALERNO. Nel 2022 il reddito per abitante in provincia di Salerno si è attestato a 17.010 euro, con un incremento del 5,3% rispetto all’anno precedente.

AVELLINO. In provincia di Avellino nel 2022 il reddito pro capite (15.531 euro) è cresciuto dell’8,3%. Gli acquisti in beni durevoli hanno raggiunto i 339 milioni (-3,8%), ovvero 2.062 euro a famiglia (-2,2%): la spesa media più elevata della regione.

BENEVENTO. Il reddito per abitante dei cittadini della provincia di Benevento nel 2022 sfiora i 15.000 euro (14.937), con un incremento dell’8,8% che è il più elevato della regione.

CASERTA. Il reddito pro capite 2022 degli abitanti della provincia di Caserta, pari a 14.299 euro, è il più basso della Campania, nonostante un incremento del 7,6%.