Campania, attiva la nuova piattaforma che gestisce le richieste di alloggi Erp

È attiva da oggi, in attuazione della nuova disciplina per l'assegnazione e la gestione degli alloggi Erp, l'innovativa piattaforma che gestirà per l'intera regione l'anagrafe del fabbisogno abitativo e le procedure di assegnazione degli alloggi Erp disponibili presso i comuni e gli enti gestori.

Sulla piattaforma, rende noto la regione, sarà possibile scaricare liberamente, già da oggi, l'avviso regionale, approvato lo scorso 27 giugno, con cui sono stabilite le modalità ed i termini per presentare istanza di iscrizione all'anagrafe del fabbisogno e, di conseguenza, di inserimento nelle graduatorie degli aventi diritto ad un alloggio pubblico. Le domande andranno presentate esclusivamente on line, autenticandosi con Spid, Cie o Cns, ai sensi della normativa vigente. Potranno comunque essere abilitati ad operare sulla piattaforma anche tutori, curatori e amministratori di sostegno, in nome e per conto dei soggetti rappresentati.

La data di invio della domanda, viene precisato, «non costituisce alcun titolo preferenziale nella graduatoria, che verrà stilata esclusivamente in base ai requisiti ed alle condizioni socio-economiche-abitative del nucleo familiare, ai sensi dell'avviso». Oltre a tutte le informazioni reperibili sulla piattaforma in merito alle modalità di presentazione della domanda, compreso le Faq già disponibili, a partire da oggi gli utenti potranno richiedere ulteriori chiarimenti, anche per assistenza tecnica, alla seguente mail dedicata: avvisoerp regione. campania.it.

Sarà possibile inserire la domanda, esclusivamente on line, dalle ore 12.00 del prossimo 13 luglio. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 30 settembre 2022 ore 14:00. Per la corretta compilazione della domanda, sarà disponibile entro il 13 luglio, un manuale utente da scaricare dalla piattaforma.