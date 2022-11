All'inizio dello scorso anno, i dati diffusi dall'Arera, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, calcolavano in oltre un milione le richieste di sospensione delle forniture luce e gas per morosità. E al primo posto tra le regioni figurava la Campania, sia per i clienti domestici in regime di maggiore tutela (6 per cento del totale), sia per il mercato libero (10 per cento, intorno ai 100mila utenti), con la Sicilia e la Calabria poco distanti e comunque con il Nord nella parte bassa della graduatoria (Veneto (3,4 per cento), Friuli Venezia-Giulia (2,9 per cento), Valle D'Aosta (2,2 per cento) e Trentino Alto-Adige (1,8 per cento).

Quei dati non tenevano però conto dell'impennata dei costi energetici che si è materializzata nello stesso 2021, ben prima della guerra in Ucraina. Al punto che rispetto agli ultimi aggiornamenti il confronto sembra persino improponibile. In Campania sono diventate oltre mezzo milione gli utenti (per la precisione 525mila, il 10 per cento del totale della popolazione) che hanno saltato il pagamento di una o più bollette di luce e gas e per uno su due era la prima volta che accadeva. Nel numero, ovviamente, sono compresi anche i morosi storici e quelli che sono passati da un fornitore all'altro per tentare di far perdere le proprie tracce e non pagare quanto consumato: ma la stragrande maggioranza è fatta di persone che si sono o sarebbero trovate nell'impossibilità di far fronte a bollette esplose negli importi molto al di sopra delle loro possibilità. E non è tutto: perché altri 482mila utenti del mercato campano dell'energia (ormai talmente polverizzato che si fa fatica a ricostruire le percentuali di rappresentatività: Enel, ad esempio, ne controlla solo il 30 per cento), potrebbero essere a breve nella stessa condizione, l'impossibilità di pagare le nuove fatture. Ciò vuol dire che per almeno un milione di campani il futuro si presenta irto di difficoltà (ma sarebbe più giusto dire, forse, che già il presente è così).



Questi dati emergono dall'indagine commissionata da Facile.it agli istituti mUp Research e Norstat che non solo conferma il divario Nord-Sud in fatto di morosità ma dimostra che anche su altri capitoli di spesa, per così dire ordinaria, lo scenario meridionale è allarmante: sarebbero 88.000 i campani che hanno saltato una o più rate del condominio e se i rincari dovessero continuare 306.000 potrebbero non pagare le prossime. caro bollette fa sentire i suoi effetti anche nella gestione dei condomini. «La situazione a Napoli e in Campania ha detto al Correre del Mezzogiorno Francesco Iollo, segretario generale di Confedilizia Napoli - è critica. Il disagio economico che le famiglie stanno vivendo è forte. Gli amministratori lamentano una crescente morosità sulle quote condominiali, che ormai ha raggiunto il 70 per cento. Questa situazione determina una mancanza di cassa, per cui gli amministratori non riescono a far fronte alle spese di gestione».



Ma è tutto il Mezzogiorno, come detto, a vivere l'emergenza delle bollette di luce e gas. È qui (e al Centro) che si concentra infatti la maggioranza dei casi: dei quasi 5 milioni di italiani (4,7 milioni secondo Facile.it) che negli ultimi nove mesi hanno saltato il pagamento di una o più bollette e ai quali potrebbero aggiungersene altri 3,3 milioni, anche loro sull'orlo dello stesso dubbio), il fenomeno è più diffuso nelle regioni del Centro (11,5 per cento) e di Sud e Isole (11,2 per cento) contro una media nazionale del 10,7 per cento. Inoltre, in prospettiva dei prossimi aumenti, le aree più a rischio sono sempre quelle del Mezzogiorno (9,4 per cento a fronte di una media nazionale pari al 7,7 per cento). Un fenomeno talmente angosciante e nuovo che non si fa fatica a credere che per quasi 2 morosi su 3 (62 per cento) è stata la prima volta che hanno saltato il pagamento delle bollette.

Del resto, anche un approfondimento relativo alle famiglie che hanno difficoltà a pagare e che dunque oscillano tra la decisione di sospendere almeno un pagamento e quella di tirare ancor più la cinghia per non diventare morose si muove nello stesso alveo. La media oscilla tra il 24 per cento e il 36 per cento al Sud con dati molto simili tra le regioni. In Campania in difficoltà a pagare le bollette ci sono tra 519mila e 779mila famiglie; in Sicilia tra 481mila e 722mila famiglie; in Calabria tra 191mila e 287mila; in Puglia tra 223 e 383mila famiglie; in Sardegna tra 102mila e 174 mila famiglie.