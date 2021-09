Campania, bonus Covid-19: la presidente Di Tuoro «Distribuiti quasi centomila euro a lavoratori e imprese del terziario»

Grande successo per i due “bonus una tantum” banditi lo scorso 1 luglio dall' Ente bilaterale del terziario Campania, composto da confcommercio, filcams cgil, fisascat cisl e uiltucs uil. Alla data del 30 luglio, ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, risultavano presentate 460 richieste per il “bonus una tantum di 200 euro” destinato a sostenere il reddito dei lavoratori di imprese del terziario in cassa integrazione, mentre sono state 49 le imprese del terziario che hanno presentato domanda per il “bonus una tantum di 300 euro” finalizzato a sostenerle nell’adeguamento delle misure di sicurezza necessarie a fronteggiare il Covid-19 sui luoghi di lavoro.

«Il grande numero di richieste presentate per entrambi i bonus conferma la validità della scelta effettuata dal nostro Ente, che ha deciso di intervenire ancora una volta, dopo il successo dei bandi dell’autunno scorso, per sostenere i lavoratori e le imprese del terziario, tra i più colpiti dalle conseguenze economiche dell’emergenza coronavirus» ha affermato la presidente dell’EbiTer Campania, Luana Di Tuoro, che ha aggiunto «Nel mese di agosto, dopo aver terminato i controlli sulla regolarità delle domande presentate e la loro corrispondenza alle norme dei bandi, sono stati distribuiti circa centomila euro a lavoratori e imprese. Una cifra considerevole che ribadisce ancora una volta la volontà dell’EbiTer Campania di andare avanti nella sua attività di rafforzamento del welfare territoriale, a sostegno delle famiglie dei lavoratori e delle imprese del settore».

La dotazione per il primo bando, quello destinato ai lavoratori, era in grado di soddisfare un massimo di 400 bonus da erogare, soglia raggiunta il 23 luglio scorso, alle ore 14:19. Le 60 domande arrivate in data successiva sono state, però, protocollate e prese in considerazione in ordine cronologico di arrivo. Alcune sono state ammesse a scorrimento, in sostituzione di domande precedenti che non presentavano i requisiti richiesti dal bando. Per quanto riguarda il bonus imprese, invece, sono state 49 quelle che hanno presentato regolare domanda e ricevuto il contributo.

«Speriamo che questo possa essere l’ultimo intervento dell’EbiTer con misure legate all’emergenza Covid» ha concluso la presidente Di Tuoro augurandosi che «la situazione economica possa migliorare nel più breve tempo possibile, scongiurando la chiusura di ulteriori imprese e determinando una ripresa stabile dell’occupazione».