Campania, manutenzione e riparazione auto: spesi 2.450,8 milioni nel 2023

Nel 2023 gli automobilisti della Campania hanno speso 2.450,8 milioni di euro per provvedere alla manutenzione e alla riparazione delle proprie autovetture. Rispetto al 2022 la cifra spesa in regione è cresciuta del 20,3%.

La provincia di Caserta è quella che nel 2023 ha fatto registrare il maggiore aumento della spesa (+20,9%), seguita da Salerno (+20,6%), Avellino (+20,2%), Napoli (+20,1%) e Benevento (+19,3%). Questi dati derivano da uno studio dell’Osservatorio Autopromotec, la struttura di ricerca di Autopromotec, la più specializzata rassegna espositiva internazionale delle attrezzature e dell’aftermarket automobilistico.

A livello nazionale nel 2023 sono stati spesi 42,5 miliardi di euro per la manutenzione e la riparazione delle autovetture. Al confronto con il b, quando l’esborso era stato di 35,3 miliardi, la spesa sostenuta dagli italiani per gli interventi di officina e le riparazioni sulle proprie auto è cresciuta del 20,6%.

Nel 2023 la spesa per la manutenzione e la riparazione delle autovetture in Italia è cresciuta in modo significativo per il terzo anno consecutivo.

Le cause di questo rialzo sono da cercare non solo negli alti livelli delle attività di officina, stimate in aumento del 13% su base annua, ma anche nella crescente inflazione. Secondo l’Istat, infatti, nel corso del 2023 i prezzi per le attività di manutenzione e riparazione dei mezzi sono cresciuti del 4,9% su base annua. Messe alle spalle le annate negative del 2020 e del 2021, nelle quali la spesa per la manutenzione e la riparazione auto era scesa ben al di sotto dei 30 miliardi di euro, l’esborso stimato dall’Osservatorio Autopromotec nel 2023 è salito ai livelli massimi, livelli che non hanno precedenti negli ultimi anni.