Al Cannes Yachting Festival, «Coelmo» presenterà la nuova gamma di generatori marini

In occasione del «Cannes Yachting Festival», «Ceolmo» presenterà la nuova gamma di Generatori Marini, a 50 e a 60 Hz, che confermano l’incessante sviluppo dell’impresa, produttrice di Gruppi Elettrogeni Industriali e Marini da 3 a 4000 kVA dal 1946. I generatori marini «Coelmo» per le imbarcazioni da diporto coprono una gamma da 3.2 a 47,2 kVA, disponibili sia a 50 che a 60 Hz, con la possibilità di arrivare fino a 2.000 kVA di potenza per applicazioni speciali, grandi navi commerciali e marina militare. La nuova gamma, risulta essere ancora più compatta e silenziosa, progettata per essere installata a bordo di imbarcazioni anche in spazi molto ristretti, senza mai rinunciare alle elevate prestazioni e alla grande affidabilità.

APPROFONDIMENTI MOBILITà SOSTENIBILE Navi, svolta idrogeno per proteggere parchi marini e porti MOBILITà SOSTENIBILE Crociere verdi, navigare con il gas in poppa. Ecco le nuovi navi eco L'ESTATE DEI VIP Palinuro, arrivano i superyacht di Mr. Toyota e...

Il controllo dei Generatori Marini «Coelmo» è affidato ai pannelli di controllo Eos plus, per la gamma a 3000 giri ed Eos 4.1 per quelli a 1500 giri, che, montati su plancia, attraverso un display digitale, permettono di avere sempre sotto controllo il monitoraggio della tensione, della frequenza, della carica delle batterie, del numero di giri motore e delle ore di funzionamento. Inoltre, i pannelli di controllo Eos permettono la verifica del programma di manutenzione, della pressione dell’olio, della temperatura e di tutti gli allarmi. La nuova gamma di Generatori Marini Coelmo sarà presentata al «Cannes Yachting Festival», in programma dal 6 al 11 settembre 2022, allo stand numero PAN356.