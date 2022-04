Canone Rai, via dalla bolletta della luce dal 2023: ok all'odg al decreto energia

Canone Rai, a partire dal 2023 non sarà più pagato direttamente in bolletta. A prevedere lo scorporo dalla bolletta elettrica è un ordine del giorno presentato da Maria Laura Paxia (Misto) al decreto energia approvato oggi alla Camera. Odg che è stato accettato dal governo.

L'esecutivo era rappresentato in Aula da Vannia Gava, Sottosegretaria per la Transizione ecologica e ha accettato l'odg dapprima come raccomandazione, è stato poi accolto con riformulazione (senza dunque dover essere posto ai voti) prevedendo di «adottare misure normative dirette a scorporare dal 2023 il canone Rai». Paxia ha sottolineato che così si dà «seguito all'impegno che l'Italia aveva con l'Ue europea di scorporare il canone Rai» in quanto «onere improprio».