Cantieri, idea anti-rincari. Adeguamenti automatici per i prezzi delle materie

Il governo tenta di correre ai ripari per salvare le gare per le infrastrutture, in particolare quelle finanziate dal Pnrr, messe a rischio dall’ondata di aumenti dei costi dei materiali che sta travolgendo l’edilizia. Nella versione definitiva del decreto Sostegni ter, pubblicata in Gazzetta ufficiale, è stato inserito un meccanismo rafforzato di adeguamento dei prezzi. Che però è giudicato troppo macchinoso dai costruttori dell’Ance. I...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati