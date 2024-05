L'arrivo di un nuovo bacino di 230 metri nel porto di Napoli rilancerà un settore, quello della cantieristica, da sempre ritenuto strategico per lo scalo. L'infrastruttura, dotata di una capacità di sollevamento di circa 27mila tonnellate, è giunta da poco dal porto di Hamad, in Qatar, e sarà operativa entro la fine di quest'anno. Consentirà a due imprenditori del settore, La Nuova Meccanica Navale e la Palumbo Group, di rilanciare l'intero comparto del porto di Napoli. Il bacino oggi è ormeggiato al molo 70 ed è in attesa del posizionamento definitivo. Ai primi di settembre iniziere a funzionare per la riparazione di navi di grossa stazza e della stessa lunghezza. Diverse le commesse già all'orizzonte. Un investimento di 40 milioni di euro effettuato dalle due aziende napoletane che, grazie proprio a questa infrastruttura, potranno intensificare l'attività.

Ma da dove parte questo rilancio? Vediamo posizioni e spazi cristallizzati così come pubblicizzati dall'Autorità di sistema portuale del mare Tirreno centrale. Due sono le linee di intervento: da un lato, un regolamento che stabilisce le linee guida per l'utilizzo delle infrastrutture, dall'altro la volontà di concentrare tutte le attività del settore nella zona centrale del porto. Una sinergia che - sempre secondo l'Adsp - ha prodotto, al momento, buoni risultati, incoraggiando gli operatori del settore ad investire in infrastrutture e in nuove attrezzature. Ed appunto. Un importante investimento è arrivato proprio da Nuova Meccanica Navale e da Palumbo Group.

Le aree

Ma come si articola il comparto della cantieristica nel porto di Napoli? Sempre l'Adsp puntualizza che le principali aziende del settore sono la Cantieri del Mediterraneo Spa che occupa l'area tra il molo Carmine e Calata Marinella e sviluppa attività legate alle trasformazioni e riparazioni di navi e imbarcazioni da diporto con la gestione di 3 bacini; la Palumbo Spa che opera su tre distinte aree: il molo 28, il molo 37 e il molo 40. La distribuzione è dovuta all'impossibilità di usufruire di un'unica grande area in concessione e al costante ampliamento dell'attività della società. Questo è uno dei motivi, va ricordato, che hanno spinto l'imprenditore Antonio Palumbo a cercare anche all'estero spazi e infrastrutture per ampliare la sua attività. Oggi la Palumbo Group gestisce bacini a Malta, Marsiglia, Messina, Ancona etc.

Ma torniamo alle attività del porto di Napoli. Al molo 36 ci sono i cantieri Megaride mentre La Nuova Meccanica Navale ha due siti operativi: uno a Vigliena e uno al molo Carmine.

La Palumbo e La Nuova Meccanica Navale, hanno costituito una società denominata "Napoli DRY Docks srl", appunto, per la gestione di un'area comune al molo Martello da destinare, alla sistemazione del nuovo bacino galleggiante.

L'Adsp mette anche in evidenza che parte del comparto industriale dello scalo partenopeo diverse officine di piccole dimensioni che si occupano di riparazioni navali. L'impegno nell'acquisto di nuove dotazioni e nell'ammodernamento delle proprie strutture riguarda l'intero comparto. E aggiunge: «Il settore delle riparazioni navali del porto di Napoli si posiziona così tra le realtà più attive nell'ambito nazionale e in condizioni di elevata competitività ed efficienza anche nel confronto con cantieri e aziende di altri paesi del Mediterraneo. Sebbene il mercato internazionale risenta del generale rallentamento dell'economia il settore a Napoli recupera posizioni nell'ambito del Mediterraneo collocandosi come un efficiente e sinergico sistema produttivo».

Le concessioni

E veniamo alle concessioni. Ai Cantieri del mediterraneo sono assegnati in concessione beni demaniali (manufatti, aree, opere e banchine) di complessivi metri quadrati 122.023 allo scopo di esercitarvi un cantiere di trasformazioni e riparazioni navali e/o imbarcazioni da diporto nonché per la gestione dei bacini di carenaggio in muratura numeri1, 2 e 3.

A La Nuova Meccanica Navale beni demaniali di complessivi mq 28.473 per il mantenimento del cantiere navale. E poi concessione manufatti, aree scoperte e specchio acqueo per complessivi mq 42.950 destinati alla propria attività nel settore delle riparazioni navali. Ai Cantieri Megaride concessione di aree, opere e specchi acquei per complessivi mq 11.974,80 adibiti a cantiere per costruzioni e riparazioni navali. E inoltre lo specchio acqueo di mq 2.520 per mantenimento bacino galleggiante denominato "Spartacus" delle dimensioni di metri 110 x 21.

Alla Palumbo Group concessione beni demaniali di complessivi mq 4.367,54 allo scopo di adibirli allo svolgimento della propria attività nel settore della cantieristica e delle riparazioni navali. E beni demaniali di complessivi mq 17.411 allo scopo di adibirli allo svolgimento della propria attività nel settore della cantieristica e delle riparazioni navali consegnate solo aree di banchina di mq 10.688,65 e specchio acqueo di mq 1.368 per posizionamento di bacino "Ercolino" sul Pontile Vittorio Emanuele lato ponente per l'attività di cantieristica e riparazioni navali. Nelle competenze dell'Adsp del mare Tirreno centrale rientra anche il porto di Castellammare, da sempre punta di diamante per la cantieristica con lo stabilimento Fincantieri. Con concessioni varie nel porto stabiese la suerfice in concessione per questa attività è di mq 176.870.