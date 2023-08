Avevano temuto il peggio solo due anni fa quando le navi commerciali destinate al Mediterraneo erano bloccate dai russi nel porto ucraino di Odessa. Dentro c'era anche il loro grano, regolarmente acquistato ma mai arrivato a destinazione. Mesi di tensioni e paure, per la più grande azienda di farine di qualità del Mezzogiorno, simbolo riconosciuto dell'arte bianca napoletana nel mondo, il futuro sembrava un grande punto interrogativo. Un brutto ricordo a guardarlo con gli occhi di oggi, quelli di un'azienda che attraverso i 30 milioni finanziati dalla Cassa Depositi e Prestiti e dal Banco Popolare di Milano (15 milioni a testa) si avvia a realizzare il primo mulino in Europa interamente alimentato dall'energia rinnovabile prodotta da pannelli solari. È così che "Mulino Caputo", 100 anni dalla fondazione l'anno prossimo, sede a Napoli ed export in 80 Paesi di ogni continente, dall'Europa al Giappone, agli Stati Uniti, ha reagito alle incognite di uno scenario internazionale diventato improvvisamente incerto e pericoloso per l'approvvigionamento della materia prima (l'Ucraina è uno dei più grandi mercati mondiali di grano tenero) e per l'impennata dei costi delle materie prime.

Il quarto stabilimento verrà costruito a Ripalimosani, in provincia di Campobasso, e consentirà di coprire fino al 50% del fabbisogno energetico della struttura, in virtù della particolare posizione e della morfologia del territorio. In altre parole, un mulino tech e green, che sfruttando innovazioni d'avanguardia permetterà la riduzione degli spazi di movimentazioni delle merci, con una diminuzione dei consumi fino al 15% e, come detto, «il primo mulino in Europa di ultima generazione costruito e progettato con logiche moderne, per il massimo efficientamento energetico e l'utilizzo di energia rinnovabile».

Lo dettagliano Cassa Depositi e Prestiti e Bpm sottolineando che il loro intervento a sostegno dell'investimento dei Caputo ha un obiettivo chiaro e condiviso: «Migliorare la qualità di un prodotto del Made in Italy e insieme velocizzare la transizione energetica». Trenta milioni, un impegno finanziario che nell'agroalimentare non è roba da tutti i giorni: il progetto prevede la realizzazione di un nuovo stabilimento di oltre 16mila metri quadrati «per il confezionamento di farine, completamente alimentato da energia rinnovabile grazie all'installazione di pannelli solari sull'intera area».

Un'idea innovativa, dunque, che non è nata per caso: «Per noi si tratta di un finanziamento molto importante per due ordini di ragioni spiega Antimo Caputo, Amministratore delegato dell'azienda, passione e visione come pochi nel suo settore -: in primo luogo avere il sostegno di Cassa depositi e prestiti e di Bpm permette di accelerare i tempi dell'investimento, visto che stiamo parlando di un cantiere molto esteso, consentendo inoltre di poter realizzare il progetto nella sua interezza. In secondo luogo, il supporto finanziario è una forma di garanzia che permette di affrontare con maggiore tranquillità un momento di grande variabilità dei costi delle materie prime».

Sostenibilità la parola chiave. «Esattamente. È un aspetto che sentiamo da sempre, un'inclinazione del tutto naturale, parte del nostro DNA e della nostra storia», conferma Caputo. Che meridionale lo è non solo per origini: «Il Mezzogiorno è una terra d'opportunità, ci sono spazi e forza lavoro. È un territorio che vuole crescere, come ho sempre ripetuto. Per noi lo slancio è arrivato dalla Campania e abbiamo anche trovato un'importante leva nel Molise».

Non a caso il nuovo impianto sorgerà a pochi chilometri da quello già esistente a Campobasso. «Il mondo dell'Arte bianca è storicamente italiano e in particolare partenopeo, la farina è una materia prima chiave per il successo del Made in Italy. Dalla pizza al babà, dalla pasca fresca per i ravioli al panettone e al cannolo, poter usare un ingrediente di grande qualità è essenziale per chef di tutto il mondo, da Melbourne a New York, da San Paolo del Brasile a Dubai», si infervora Caputo, qualità non comuni anche come comunicatore. Di sicuro è la qualità del progetto ad avere fatto breccia nei finanziatori: è risultata vincente, in un settore sempre più strategico come l'agroalimentare per l'economia nazionale, l'idea di conciliare in un progetto imprenditoriale made in Sud la spinta all'innovazione con il mantenimento delle tradizioni, facendo sì che un'eccellenza del Made in Italy lo sia anche un'eccellenza sul piano della sostenibilità. Non a caso, il finanziamento di Bpm è di tipo "Sustainable Linked Loan" che prevede la condivisione con l'azienda di target di miglioramento in termini di sostenibilità grazie a specifici indicatori di performance.