Con un nuovo flagship e temporary store, nel pieno centro della città della moda, in C.so Buenos Aires, Carillo Home, il family brand dell’azienda campana Angelo Carillo & C. S.p.A continua a farsi strada in Italia e mette a segno un nuovo importante traguardo per il suo progetto di espansione trasversale.

Uno spazio phygital, che unisce un punto vendita monomarca di ben 180 mq e lo shop online e che rappresenta a pieno il mood del marchio.