«Carta, costi raddoppiati: così l'editoria è in affanno»

Un editore senza risme di carta a pochi giorni dalla data prevista per la pubblicazione di un libro. Molti piccoli editori si sono trovati alle prese con questo problema dall'autunno scorso in poi. La carenza di materie prime non risparmia nemmeno le imprese culturali. I tempi di attesa per i rifornimenti di cellulosa sono lunghissimi. A complicare ulteriormente il quadro, si aggiungono gli aumenti dell'energia consumata dalle cartiere. «Per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati