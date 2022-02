Carta revolving, buone notizie per i consumatori: ecco quando il finanziamento è nullo

Buone notizie per i consumatori: con la sentenza n. 23/2022 (tribunale di Trieste, giudice Monica Pacilio), è stata accolta la domanda di un cittadino che si era rivolto ad Aidacon consumatori, per opporsi al decreto ingiuntivo notificatogli da una società finanziaria per un presunto debito di 7mila euro, maturato a seguito di sottoscrizione di un contratto di finanziamento revolving.

L’opposizione del consumatore è stata accolta e dichiarato nullo il contratto di finanziamento, in quanto viziato da nullità insanabile:

APPROFONDIMENTI LA GUIDA Superbonus 110%, stretta dal 7 febbraio: il credito fiscale... LA CURIOSITÀ Monopattini, sono in cima alle intenzioni di acquisto (+88%)

«La sentenza è di estrema importanza - precisa Carlo Claps (foto), presidente dell’associazione Aidacon con sede a Napoli e che opera su tutto il territorio nazionale - perché aggiunge un altro tassello decisivo per la difesa dei consumatori in materia di finanziamenti. Tantissimi sono i casi in cui i contratti vengono stipulati illegittimamente e quindi sono da ritenersi nulli, con diritto del consumatore di ottenere la restituzione delle somme versate in esecuzione del contratto».

Il giudice ha accolto l’eccezione di nullità del contratto, in quanto stipulato con l’intermediazione di un soggetto non abilitato. Questa situazione si verifica quando un consumatore si reca presso un negoziante per acquistare un prodotto e nello stipulare un contratto di finanziamento, gli viene rilasciata una carta revolving. Diversamente dai contratti di finanziamento sottoscritti sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (cosiddetto credito finalizzato), quando un consumatore si reca in un negozio per acquistare un prodotto ed invece di un credito finalizzato all’acquisto, gli viene fatto sottoscrivere un finanziamento revolving, allora siamo in presenza di un contratto nullo. La carta revolving, infatti, realizza una operazione di prestito più complessa rispetto al credito finalizzato, poiché, come ha precisato il giudice, «…può essere accesa in occasione e in funzione dell’acquisto dei beni ma apre un linea di credito utilizzabile ulteriormente. Infatti, nel contratto di finanziamento revolving è previsto che il valore del credito finanziato residuato dall’acquisto del bene può essere messo a disposizione del consumatore. Questo tipo di finanziamento, per non essere nullo, richiede l’intermediazione di un soggetto iscritto all’albo e non di un semplice rivenditore...».