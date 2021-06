Stop cartelle e licenziamenti, il governo accelera: a inizio settimana anche il rinvio della Tari

Sarà il governo ad intervenire per trovare una soluzione al nodo licenziamenti, ancora una volta puntando sulla mediazione del presidente del Consiglio, e lo farà, con ogni probabilità, usando la formula della selettività. L'approvazione del decreto Sostegni, prevista nella seconda metà di luglio, avrebbe richiesto troppo tempo considerando la scadenza del primo del mese. E la tensione nel Paese non manca: «Garanzie per i lavoratori è...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati