Cartelle, quarta rottamazione: pace fiscale più ampia

La pressione di una larga fetta della maggioranza (Lega, Forza Italia e 5Stelle) spinge il governo a potenziare la “Pace fiscale”, l’istituto messo in campo per pagare le cartelle esattoriali a rate godendo della cancellazione degli oneri accessori (more, sanzioni e interessi) e, in qualche caso, ad usufruire dell’abbattimento di una quota significativa del debito stesso. Per procedere serve circa un miliardo di euro. Soldi che il Tesoro sta...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati