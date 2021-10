Bonus casa: mobili, condizionatori, facciate, zanzariere, verde. Tutti i contributi in scadenza

Bonus verde e bonus mobili, contributi per condizionatori, sanitari, rubinetti, zanzariere e facciate. Non c'è solo il superbonus 110% come opportunità ghiotta per fare lavori o acquistare prodotti per la casa risparmiando almeno centinaia di euro. Ma a differenza della misura cardine delle ristrutturazioni ecologiche, estesa fino al 2023 (come probabilmente il simile Sismabonus), molti sconti sono destinati ad esaurirsi a breve. La loro...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati