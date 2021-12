Casa green, traballa la direttiva choc. Spinta dei governi: va cambiata

Ultima chiamata prima che la controversa proposta di direttiva europea sulla performance energetica degli edifici veda la luce, mentre fra gli europarlamentari e i governi si prepara la battaglia. È la possibilità in extremis per limare i passaggi che hanno suscitato una levata di scudi nelle scorse ore - fra politica e addetti ai lavori -, dopo le anticipazioni di due giorni fa. Lunedì, come ogni vigilia di riunione del collegio dei...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati