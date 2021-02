Cashback, Consap: «Chi ha inserito Iban errato fa ancora in tempo a correggerlo e avere il rimborso»

Si è conclusa la fase di liquidazione dei rimborsi Cashback per il periodo 8-31 dicembre 2020. A comunicarlo è la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici Spa (Consap): secondo la concessionaria la liquidazione si è conclusa nel pieno rispetto delle scadenze previste, con i mandati di pagamento disposti in data 24/02/2021. Gli ultimi movimenti saranno contabilizzati entro oggi e gli accrediti avverranno nel rispetto dei tempi bancari.

Dal 15 febbraio, data di avvio delle procedure, a oggi, Consap ha erogato oltre 3,2 milioni di bonifici per un totale di circa 223 milioni liquidati. Solo lo 0,04% dei bonifici non è andato a buon fine, ma per problemi relativi all'inserimento di dati errati come l'Iban, oppure per problematiche legate a conti correnti bloccati o inesistenti.

Ad ogni modo, precisa Consap, i partecipanti al programma che rientrano in questi casi, non perdono il diritto a ricevere il rimborso e avranno la possibilità di inserire un IBAN valido tramite l'apposita funzionalità sull'app IO. Infine, i reclami ricevuti ad oggi per mancato o inesatto accredito relativi al periodo in questione, sono meno di 2.900. Consap risponderà entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

