Cdp supporta Nolanplastica con un finanziamento da 2,5 milioni

Cassa Depositi e Prestiti sostiene i piani di crescita all’estero del gruppo Nolanplastica attraverso un contratto di finanziamento di 2,5 milioni di euro. Le risorse erogate da CDP sono funzionali a supportare il piano di investimenti del Gruppo Nolanplastica per lo sviluppo di una nuova linea di produzione basata in Tunisia che fa ricorso a tecnologie innovative a basso impatto ambientale.

Nolanplastica, che vanta un fatturato di circa 60 milioni con 150 dipendenti, è una storica azienda campana fondata nel 1975, operante nel mercato mondiale degli imballaggi flessibili. Con tre stabilimenti produttivi, di cui la sede centrale a Saviano in provincia di Napoli, e due filiali commerciali a Milano e Massa Carrara, Nolanplastica sviluppa e produce l’intera gamma di prodotti flessibili per l’imballaggio.

La continua attività di ricerca e sviluppo volta al perseguimento di uno standard qualitativo di eccellenza e all’attenzione crescente alle tematiche di sostenibilità, hanno consentito al gruppo di affrontare al meglio la crisi provocata dal Covid-19, mantenendo invariato il piano di investimenti finalizzato a un’ulteriore crescita ed espansione all’estero.

L’operazione rappresenta un’ulteriore testimonianza del ruolo di CDP, nell’ambito della finanza per lo sviluppo, quale partner di riferimento per le imprese italiane che puntano alla competitività in ambito internazionale attraverso programmi di crescita sostenibile nei paesi emergenti.

Paolo Calcagnini, Vicedirettore Generale di CDP ha così commentato: “Il supporto a Nolanplastica risponde alla volontà di CDP di mettere a servizio la propria expertise nel settore della finanza per lo sviluppo affiancando le imprese italiane più dinamiche che intendono sostenere ambiziosi programmi di crescita nei paesi emergenti. Sin dal 1975 Nolanplastica ha saputo costruire un invidiabile posizionamento competitivo, grazie ad una costante attenzione all’innovazione, finalizzata anche allo sviluppo di prodotti a minor impatto ambientale. Tutto questo ha consentito al Gruppo di intraprendere un percorso di costante crescita, che, ne siamo certi, proseguirà anche grazie al nostro supporto’’.

Giovam Battista La Marca, Amministratore Unico di Nolanplastica, ha dichiarato: “L’incontro con Cassa Depositi e Prestiti rappresenta la volontà della nostra azienda di ampliare la platea dei partner e stakeholder finanziari attenti ai nostri progetti di crescita. Sono stato sin da subito entusiasta dell’avvio dei rapporti con il team territoriale di CDP, in quanto credo fortemente nella missione istituzionale di vicinanza alle imprese e ai territori che CDP sta mettendo in atto attraverso la sua nuova organizzazione. L’operazione recentemente conclusa dimostra l’attenzione e la disponibilità di CDP nell’ascoltare le nostre esigenze, mettendo a disposizione la sua esperienza in un’importante fase di espansione della nostra operatività sul continente africano tramite un approccio innovativo alla finanza per lo sviluppo. Possiamo quindi proseguire con serenità nei nostri piani di crescita economica e dimensionale, con l’auspicio che sia solo un primo passo per una relazione che andrà sicuramente a consolidarsi in futuro, su basi di reciproca soddisfazione.”

