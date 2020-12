Un nuovo Sud a 70 anni dalla Cassa per il Mezzogiorno: martedì il dibattito con Conte e Gentiloni

Si terrà domani dalle 15, in streaming, il dibattito virtuale organizzato dall'associazione Merita dell'ex ministro Claudio De Vincenti e dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli sulle politiche innovative per il Sud dal titolo Un nuovo Sud a 70 anni dalla Cassa per il Mezzogiorno. Partecipano, tra gli altri, Giuseppe Conte, presidente del Consiglio; Paolo Gentiloni, commissario europeo; Elisa Ferreira, commissario europeo; Giovanni Gorno Tempini, presidente di Cassa Depositi e Prestiti; Domenico Arcuri, commissario straordinario per il Covid e a.d. di Invitalia; Gianfranco Nicoletti, rettore; Anna Finocchiaro, Alessandro Pajno e Gerardo Bianco.

