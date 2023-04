Dimissioni lavorative sempre più frequenti, Castaldo (KPI): «Ecco perché succede»

Roberto Castaldo, fondatore di KPI - Centro Studi Performance ha effettuato una ricerca sulle dimissioni lavorative, ad oggi sempre più frequenti.

L’istituto, gestito dal Performance Management Specialist, ha indirizzato il proprio sondaggio a un campione di 1435 dipendenti under 35, attivi in aziende private in Italia, e i cui risultati hanno messo in luce problematiche strutturali e che richiedono un cambio di paradigma.

Castaldo, che per il secondo anno consecutivo è stato inserito (unico italiano) nella prestigiosa classifica Global Gurus Top 30 per la sezione Time Management, spiega che «La ricerca ha evidenziato come percentualmente, nell’ampio campione intervistato, il 72% degli impiegati siano uomini e soltanto il 28% donne. Dati ancora più sorprendenti, il 78% di loro sta pensando di dimettersi e il 65% ha già cambiato lavoro nell'arco dell’ultimo anno».

Promotore di un lavoro sempre più a matrice umanistica, in cui il ruolo della persona è messo al centro delle dinamiche aziendali, l’autore del bestseller Time management sistema 21 precisa come «Le maggiori cause di stress, il cui ruolo è assolutamente centrale nella volontà di dare le dimissioni, sono da ricercarsi per il 32% nella mancanza di tempo libero o per formarsi, per il 21% nelle poche prospettive di carriera e crescita, per il 20% in un salario non adeguato alla propria preparazione, per il 15% in un cattivo o nullo rapporto con il capo e, per il 12%, nello scarso engagement in azienda».

Castaldo ha speso alcune parole anche a proposito del fenomeno di Donato di Con mollica o senza, il quale non è stato valorizzato dall'attività cui faceva parte, Ai monti lattari, e che aprendo un'attività tutta sua oggi ne sta riscuotendo i meriti.

In seguito ha affrontato anche la tematica di #quittok, il fenomeno ormai virale per cui molte persone si registrano dando le proprie dimissioni lavorative.

«Un altro fattore che contribuisce al clima di sfiducia e insoddisfazione è quello di una pressoché totale assenza di iniziative a favore del dipendente, proprio ora che ce ne sarebbe più bisogno. Il 98% del nostro campione afferma di non aver mai ricevuto in azienda formazione onboarding (dall’assunzione ai primi tre mesi) sui valori aziendali e sull’importanza del time management, due risorse che occorrerebbe riportare su un terreno pratico: entrambe concorrono attivamente al benessere del dipendente. Se a ciò si somma un 100% di intervistati che è soggetto a programmi di welfare dedicati, con l’obiettivo di migliorare il work - life balance, è facile comprendere quali siano gli errori principali che le aziende commettono nel contrastare un fenomeno, quello delle dimissioni di massa, che assume proporzioni sempre maggiori» ha aggiunto Roberto Castaldo.