L’Università Cattolica di Milano celebrerà gli 80 anni del premio Nobel per l’Economia 2001 Joseph Eugene Stiglitz mercoledì 24 e giovedì 25 maggio con due giornate di incontri e dibattiti in onore dell’economista statunitense, professore alla Columbia University di New York, co-presidente del Gruppo di esperti sulla misurazione della performance economica e del progresso sociale dell’OCSE e capo economista del Roosevelt Institute.

Nell’ambito delle celebrazioni mercoledì 24 maggio, alle ore 15.30, nell’Aula Pio XI dell’Università Cattolica (largo Gemelli, 1 – Milano), Stiglitz pronuncerà la Lectio Cathedrae Magistralis della Facoltà di Economia dal titolo “An economy for a just, free, and prosperous society”.

Introdurranno la lezione gli interventi del rettore dell’Università Cattolica Franco Anelli, della preside della Facoltà di Economia Antonella Occhino e del direttore del Dipartimento di Economia e Finanza Luca Colombo.

Joseph Stiglitz ha fornito contributi pionieristici sul ruolo dell’informazione asimmetrica nelle decisioni economiche. La rivista Time l’ha infatti nominato tra le 100 persone più influenti al mondo. Nel 2000, ha fondato l’Initiative for Policy Dialogue, un think tank sui problemi dello sviluppo con sede alla Columbia University. È peraltro autore di numerosi libri tra cui, recentemente, People, Power, and Profits, Rewriting the Rules of the European Economy e Globalization and Its Discontents Revisited.