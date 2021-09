Cibo, 1 mld di tonnellate finisce nel bidone: sceicchi in testa ai Paesi spreconi, Italia al 12esima posto

Troppo il cibo gettato nel bidone della spazzatura. Ogni anno nel mondo viene sprecato quasi 1 miliardo di tonnellate di cibo, pari al 17% di tutto quello prodotto, con un impatto devastante sull'ambiente e sul clima, oltre che su un'economia. Lo rileva la Coldiretti su dati Onu diffusa in occasione del G20 di Firenze dove proprio lo spreco è uno dei grandi temi al centro del summit. A guidare la classifica degli sprechi sono le abitazioni private, dove si butta mediamente circa l'11% del cibo acquistato, mentre mense e rivenditori ne gettano rispettivamente il 5% e il 2%; un paradosso se si considera che 2,37 miliardi le persone non hanno avuto accesso a un' alimentazione sana nel 2020. Ma il fenomeno determina anche effetti sulla sostenibilità, visto che le emissioni associate allo spreco rappresentino l'8-10% del totale dei gas serra.

Sorrento, il cibo non si butta: sconto Tari ai locali «solidali»

Nelle case italiane si gettano mediamente ogni anno 67 kg di cibo per abitante, per un totale di oltre 4 milioni di tonnellate. Il Belpaese è al dodicesimo posto della classifica degli «spreconi» nel G20 che vede in testa gli sceicchi dell'Arabia Saudita con 105 kg, davanti ad Australia con 102 chili e al Messico con 94 chili, mentre i più virtuosi sono russi (appena 33 chili di cibo buttato), sudafricani (40 chili) e indiani (50 chili). Ma se si considerano solo le nazioni dell'Ue i cittadini del Belpaese sono più responsabili dei francesi che in un anno gettano alimentari per 85 chili a testa e tedeschi (75 kg), mentre gli inglesi sono a quota 77 kg.