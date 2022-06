Colf e tate introvabili, famiglie in allarme: tra ferie e Tfr costi già alle stelle

Cercasi colf, possibilmente con referenze. Cercasi tata per accudire bambino di due anni nei mesi estivi. Cercasi badante gentile e premurosa per assistere genitore anziano autosufficiente. Il web è pieno di portali e agenzie specializzate nella ricerca di personale domestico. Eppure trovare una persona a cui affidare i nostri beni più preziosi - figli, genitori, casa - non è per niente semplice.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati