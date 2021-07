Colourbook sbarca online: l'e-shop della creatività

Non solo in cartoleria. Da oggi è possibile acquistare i prodotti Colourbook comodamente da casa.

È infatti disponibile sul sito www.colourbook.it, una colorata vetrina virtuale, dove vedere e selezionare con pochi click ed in modo intuitivo gli articoli, tutti suddivisi per categorie e corredati da foto e descrizioni.

Lagicart s.r.l, azienda proprietaria del brand, sceglie in questo modo di offrire un ulteriore servizio agli...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati